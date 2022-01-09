Бар «Мумий Тролль» в Москве могут временно закрыть за ковидные нарушения

Нарушение мер против распространения коронавирусной инфекции COVID-19 может привести заведение «Мумий Тролль MusicBar» на Новом Арбате к закрытию на 90 дней. Об этом ТАСС сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Андрей Поплавский.

Он объяснил, что в результате проверок специалисты выявили нарушения в баре «Мумий Тролль MusicBar».

«Во время концерта группы „Моя Мишель“ сотрудники и посетители находились на территории бара без средств индивидуальной защиты, а также не держали социальную дистанцию», — заявил Поплавский.

Теперь клубу грозит штраф 300 тысяч рублей. Если станут известны факты причинения вреда здоровью человека, то заведение закроется на срок до 90 суток или получит штраф миллион рублей.

Также Поплавский сообщил, что организаторы концерта в баре будут вызваны в инспекцию.