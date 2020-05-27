Баннеры с ошибкой заменят в Южно-Сахалинске
Жители Южно-Сахалинска заметили ошибку на рекламных щитах. Баннеры появились в районе Луговое и селе Дальнее. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».
Авторы рекламы написали «город приобритает». Представители городской администрации уточнили, что уже попросили исправить ошибку. Заменой баннеров займется частная компания, которая осуществляла установку.
«Администрация Южно-Сахалинска в курсе данной ситуации и не имеет никакого отношения к этим рекламным щитам. Они изготовлены Сахалинской рекламной компанией по инициативе частного лица. Представители компании еще вчера обещали исправить и заменить баннер, но на печать и монтаж нового им потребуется некоторое время. Мы держим ситуацию на контроле», — добавили в пресс-службе администрации города.