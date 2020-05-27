Баннеры с ошибкой заменят в Южно-Сахалинске

Авторы рекламы написали «город приобритает». Представители городской администрации уточнили, что уже попросили исправить ошибку. Заменой баннеров займется частная компания, которая осуществляла установку.

«Администрация Южно-Сахалинска в курсе данной ситуации и не имеет никакого отношения к этим рекламным щитам. Они изготовлены Сахалинской рекламной компанией по инициативе частного лица. Представители компании еще вчера обещали исправить и заменить баннер, но на печать и монтаж нового им потребуется некоторое время. Мы держим ситуацию на контроле», — добавили в пресс-службе администрации города.