Баннеры с исторической ошибкой установили ко Дню Победы в Нижнем Новгороде. На них — герои войны 1918 года
Внимание на историческую ошибку обратила экскурсовод Виктория Азарова. Она опубликовала фотографию плакатов на своей странице в Facebook.
«Очень странно, что юбилей Победы решили проиллюстрировать памятником, посвященным героям Волжской флотилии. И если многие взрослые нижегородцы сразу отметят это несоответствие, то детям, скорее всего, придется объяснять», — заявила она в беседе с «Российской газетой».
Девушка подчеркнула, что плакат получился диким и невежественным.
В «Городском центре градостроительства и архитектуры» заявили, что владелец рекламных конструкций разместил плакаты без согласования с властями. В ведомстве отметили, что объяснили хозяину щитов, в чем ошибка на размещенных плакатах. В настоящий момент восемь из 10 баннеров уже демонтировали.