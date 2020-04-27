В преддверии Дня Победы снова отличились дизайнеры поздравительных плакатов. На улицах Нижнего Новгорода появились баннеры, посвященные 75-летию Победы, но в качестве иллюстрации автор выбрал памятник героям Волжской флотилии, посвященный событиям 1918 года.

Внимание на историческую ошибку обратила экскурсовод Виктория Азарова. Она опубликовала фотографию плакатов на своей странице в Facebook.

«Очень странно, что юбилей Победы решили проиллюстрировать памятником, посвященным героям Волжской флотилии. И если многие взрослые нижегородцы сразу отметят это несоответствие, то детям, скорее всего, придется объяснять», — заявила она в беседе с «Российской газетой».

Девушка подчеркнула, что плакат получился диким и невежественным.

В «Городском центре градостроительства и архитектуры» заявили, что владелец рекламных конструкций разместил плакаты без согласования с властями. В ведомстве отметили, что объяснили хозяину щитов, в чем ошибка на размещенных плакатах. В настоящий момент восемь из 10 баннеров уже демонтировали.