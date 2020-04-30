Баннер с нацистами ко Дню Победы появился в Таганроге. Во всем виновата удаленка

Власти Таганрога объяснили, как фотография с нацистами попала на плакат ко Дню Победы. Все дело в удаленке. Сотрудник работал дистанционно, поэтому допустил «неправомерную ошибку». Баннер успели вывесить на стене социально-культурного центра «Приморский».

«Подготовка баннера „Таганрог — город воинской славы“ осуществлялась сотрудником в режиме удаленного доступа, в результате чего была допущена неправомерная ошибка: размещение фотографии, имеющей отношение к гитлеровской армии», — пояснили радиостанции «Говорит Москва» в администрации города.

После первых обращений об ошибке в коллаже управление культуры Таганрога провело проверку. Директору «Приморского» и его заместителю по административно-хозяйственной работе объявили выговор.

После того, как в соцсетях начали активно обсуждать эту тему, баннер со стены культурного учреждения сняли. Всего на нем было две фотографии с гитлеровцами: на первой был запечатлен момент с поля боя с участием немецкого танка, а на втором — марширующие музыканты из армии вермахта.