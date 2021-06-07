Баннер с извинениями тиктокеров за утопленный электросамокат появился в Подмосковье

В Красногорске появился баннер с извинениями тиктокеров за утопленный электросамокат. Представители сервиса аренды заявили, что плакат будет висеть как минимум до конца июня и станет частью кампании по борьбе с вандализмом.

Акт вандализма, за который извинились тиктокеры, случился 15 мая. Два молодых человека выкинули с моста в реку электросамокат и выложили видео в TikTok и «ВКонтакте», сообщил VC.RU.

Подростков вычислила служба безопасности Urent с помощью записи с камер видеонаблюдения рядом с местом ЧП. После расследования юноши принесли извинения.

По их словам, они не знали о маячках с геолокацией на самокатах, извиняются перед родителями, которые должны будут возместить ущерб в размере 70 тысяч рублей. Они также выразили надежду, что из-за случившегося Urent не перестанет работать в Красногорске.

Электросамокаты и их водители уже не первый раз попадают в скандальные ситуации. Самокатчики часто нарушают скоростной режим, нарушают ПДД, сбивают людей и сами попадают под колеса машин.

По данным сайта SuperJob, почти 50% участников их нового опроса выступили за ужесточение ограничений при пользовании электросамокатами.