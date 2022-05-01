Баннер с изображением бабушки с красным знаменем установили в Петрозаводске

Баннер с изображением украинской бабушки с советским флагом установили на одном из зданий в Петрозаводске. Об этом сообщил глава города Владимир Любарский.

«Друзья, сегодня на здании бывшей типографии на улице Правды появится баннер с изображением легендарной бабушки с красным флагом. Ее стойкость напомнила нам всем, что такое смелость, преданность своим идеалам и любовь к Родине», — написал Любарский во «ВКонтакте».

К своему посту глава города прикрепил фотографию, на которую попали устанавливающие баннер машины.

Источник фото: vk.com/Владимир Любарский

Как отметил Любарский, Петрозаводск продолжает готовиться к празднованию Дня Победы. Он подчеркнул, что город помнит о героях Великой Отечественной войны и никогда не предаст их память.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором пожилая женщина вышла с советским флагом к украинским военным. Сначала знамя у бабушки отобрали, а затем стали его топтать. Женщине предложили взять продукты, но она наотрез отказалась. После этого в разных городах России стали появляться изображения бабушки.