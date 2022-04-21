Баннер с изображением бабушки с флагом повесили на доме в Белгородской области

Украинская бабушка, вышедшая к ВСУ с советским флагом, стала национальным героем для россиян. Сегодня баннер с ее изображением появился в Белгородской области, сообщило РИА «Новости».

Баннер разместили на одном из домов в Шебекине. Плакат не загораживает обзор из окон местным жителям, поскольку расположен на торцевой части здания.

Бабушку изобразили на поляне. Позади героини виднеется ее дом. В небе над пенсионеркой можно заметить полупрозрачные силуэты военных. Их форма и оружие больше напоминают образы советских солдат.

Еще одну отсылку к СССР можно рассмотреть в «тени» бабушки. Очертания похожи на постамент «Родина-мать».

Украинскую бабушку, отказавшуюся менять продукты на флаг СССР, многие считают героем. Плакаты вроде шебекинского уже разместили в нескольких крупных городах России.

Армия ЛНР нашла более оригинальный способ увековечить подвиг женщины. Ее портрет разместили на солдатских шевронах.