Баннер с белгородским мальчиком, приветствующим российских бойцов, появился в Карелии

Баннер с восьмилетним мальчиком из Белгородской области, который ежедневно приветствует проезжающих мимо дома российских военных, установили на фасаде универмага в Петрозаводске, сообщил в Telegram-канале губернатор Карелии Артур Парфенчиков.

«Баннер с изображением Леши… из Белгородской области разместили на фасаде нашего универмага „Карелия“. Восьмилетний парнишка в танкистском шлеме в одночасье для всей страны стал символом поддержки наших ребят в Донбассе», — говорится в сообщении.

Алеша проживает в селе Веселая Лопань Белгородской области и каждый день он выбегает на дорогу, что отдать воинское приветствие российским бойцам, которые участвуют в специальной операции на Украине. Видео с маленьким патриотом распространилось в Сети. Российские военнослужащие посетили Алешу и привезли ему подарки — армейский жетон, на одной стороне выгравирован танк и сам мальчик, на другой надпись «Спасибо, Леша». Такая же надпись есть на баннере в Петрозаводске.

Военные благодарили мальчика за его пожелания здоровья и всего хорошего. Алеша сказал: «Работайте ребята, победа будет за нами».