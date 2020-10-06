В документе сказано, что в текущем году подобных краж стало больше в два раза, чем за тот же период 2019 года.

«Более половины всех выявленных в стране преступлений составляют деяния против собственности, среди которых самыми распространенными являются кражи. Каждый пятый факт кражи связан с хищением денежных средств с банковского счета», — сообщили в Генпрокуратуре.

За указанный период было совершено 107,2 тысячи хищений с банковских карт. Причем в 35 российских регионах количество подобных краж возросло в два и более раза.

Но на 21% уменьшилось число квартирных краж. В целом фактов преступления по статье «Кража» стало в РФ на 2,6% меньше в 2020 году. Было зафиксировано 492,2 тысячи случаев.