В России спрогнозировали банковский кризис до апреля 2022 года

Банковский кризис может начаться до апреля 2022 года, предупредили в Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). Риски такого развития событий Центр оценивает как высокие.

Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на доклад ЦМАКП. Таким образом, центр пересмотрел свой предыдущий прогноз — кризис, согласно декабрьским оценкам, ожидался в ноябре 2021 года.

На риски возникновения кризиса указывает несколько индикаторов, следует из данных ЦМАКП. Во-первых, сохранение безработицы на уровне выше докризисного. Несмотря на то, что этот показатель снижается уже полгода, он пока относительно высок.

Во-вторых, повышение реального курса рубля. Как предполагается, в условиях невысокого уровня валютного долга позитивные следствия укрепления нацвалюты для платежеспособности корпоративных заемщиков оказываются слабее негативных — уменьшение ценовой конкурентоспособности, эффективности экспортных операций и так далее.

Сроки возможного наступления кризиса были перенесены в связи со стабилизацией индикатора приближения проблем. На 1 апреля его значение составило 0,111, в начале года оно было 0,123, красная линия — 0,098.

Индикатор ЦМАКП высчитывает по собственной методике. В формулы входят такие параметры, как курс рубля, темпы ВВП, закредитованность населения и бизнеса.

В Центробанке отметили, что сейчас нет оснований говорить о высоких рисках кризиса в банковском секторе.