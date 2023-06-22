Общество 22 июня 2023, 10:43 Банковский эксперт Сысуев заявил, что объем по выданной ипотеке в России бьет годовые рекорды

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Банковский эксперт Олег Сысуев во время прошедшего в Санкт-Петербурге ПМФЭ сообщил, что объем по выданной ипотеке в России бьет годовые рекорды. Его слова передало РИА «Новости».

Как заметил эксперт, по итогам 2023 года оборот составил более шести триллионов рублей.

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«Думаю, что если ситуация с регулированием будет такая, как сейчас, то в 2023 году будет рекордная ипотека. В целом по рынку это больше шести триллионов рублей», — процитировало utro.ru Сысуева.

Ранее в Центробанке сообщили, что рассмотрят вопрос о введении количественных ограничений по ипотечному кредитованию для банков с целью снизить возможные риски.