Общество 26 февраля 2024, 18:26 Банковский эксперт Бахота рассказал, что при оплате товара частями покупатель нередко переоценивает свои возможности

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Многие магазины сейчас предлагают разделить оплату товара на несколько равных частей и оплачивать его постепенно, однако у этого способа есть свои недостатки. Об этом «Москве 24» рассказал эксперт банковского рынка Андрей Бархота.

По его словам, при такой оплате долями покупатель нередко переоценивает свои силы. Он воспринимает эту рассрочку не как кредит или банковский продукт и поэтому чувствует некоторую легкость. Однако нередко после первых пары платежей оказывается, что с оплатой есть проблемы.

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«В результате сначала обслуживание непогашенной суммы в счет оплаты товара будет проходить нормально, но потом могут возникнуть перебои, так как деньги для этого окажется сложно найти», — отметил эксперт.

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