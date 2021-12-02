Банковские переводы россиян предложили контролировать от 1 млн рублей

Порог банковских операций, подлежащих обязательному контролю, предлагают повысить с 600 тысяч до одного миллиона рублей до конца 2023 года, а затем — до 1,5 миллиона рублей. С такой инициативой выступил Национальный совет финансового рынка. Документ об этом появился в распоряжении «Известий». Кроме того, предлагается вернуть порог для отчета о тех суммах, которые переводятся на счет российских НКО или из-за рубежа (из определенных стран). Сейчас этот порог отменен, и из банков поступает огромное количество сообщений.

Эксперты считают, что такие инициативы помогут не только понизить нагрузку на банки, но и сократить число ошибочных блокировок. Дело в том, что порог денежный операций, которые обязательно контролируются, не менялся еще с 2002 года, когда вступил в силу так называемый «антиотмывочный» закон. Сейчас под контроль попадает множество сделок, которые на самом деле не несут общественной опасности. В итоге предлагается оптимизировать проверки и снизить нагрузку на участников финансового рынка.

Что касается НКО, то поправки в законодательство вступили в силу только 1 октября. Согласно нововведениям, банки должны отчитываться почти за все операции в адрес НКО, а также обо всех денежных переводах из стран, входящих в список Росфинмониторинга. Из-за этого банки вынуждены отправлять в сотни раз больше сообщений.

НСФР предлагает восстановить порог для контроля за такими операциями — в размере 600 тысяч рублей. Кроме того, предложено также расширить перечень исключений по этому пункту. Например, внести в него образовательные учреждения общего и высшего образования, а также медицинские и научные организации.