Банковские карты стали чаще подделывать в России

Российские мошенники активно орудуют в сфере автострахования, подделывают печати и банковские карты. В 2019 году преступники наштамповали фальшивых карт на 57,2% больше, чем годом раньше.

«За 2019 год количество преступлений, квалифицированных по статье „Мошенничество“, возросло на 14% и составило 219 тысяч, в том числе подделки банковских карт увеличились на 57,2%, печатей и штампов на 15,3% и в сфере автострахования на 26,7%», — рассказали РИА «Новости» в пресс-центре МВД РФ.

Полицейские отметили, что в последнее время в России совершается все больше преступлений, связанных с мошенничеством. Всего таких правонарушений в РФ почти 11% от общего числа. Преступникам теперь не обязательно залезать в квартиры через форточки и взламывать двери. Компьютера с доступом в интернет иногда бывает достаточно, чтобы обмануть людей. Более половины всех мошенников в России активно используют информационно-телекоммуникационные технологии.

Ранее эксперты крупнейших банков России спрогнозировали, что мошенники могут переключиться со счетов обычных людей на счета предпринимателей в 2020 году. У бизнесменов денег больше, а схема обмана у мошенников отработана.