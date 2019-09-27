Банковские документы перейдут в электронный формат

«Мы хотели подготовить закон об электронном документообороте для всех отраслей. Но сейчас решили сконцентрироваться на финансовом рынке, потому что банки жалуются, что им приходится тысячи квадратных метров держать, чтобы эту бумагу хранить», — отметил Аксаков.

И это при том, что в банках хранятся документы, которые никому не нужны, их никто не проверяет.

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Пока что финансово-кредитные организации хранят в электронном виде внутренние приказы, распоряжения, служебные записки, технические задания, а также документы, связанные с внутренними финансовыми операциями. Теперь же банкам предлагают перевести в электронный формат не только свои архивы, но и приступить к производству всех сделок и операций в «цифре».

Этот законопроект парламентарий вносил на рассмотрение Госдумы в марте. Однако тогда его раскритиковали правоохранители, поэтому документ пришлось дорабатывать. Силовики отметили, что такой формат рискован, так как можно потерять многие важные документы на бумажных носителях, в том числе их юридическую, историческую ценность.

Аксаков тогда признал справедливость критики. Измененный законопроект внесут в Госдуму в октябре.