Банковские договоры предложили перевести в цифру

Законодатель напомнил, что сейчас банки должны в течение пяти лет хранить на складах бумажные договора.

«Договоры хранятся на всякий случай, если, например, возникнет судебное дело. Сейчас все это можно оцифровать и хранить на серверах», — заметил депутат.

По его словам, цифровой формат гораздо проще, комфортнее и удобнее. Но при этом важно обеспечить безопасность и сохранность этой документации.