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    02 октября 2020, 10:17

    Банкиры составили рейтинг лучших стран для жизни пенсионеров

    Полина Петрова

    Работники банка Natixis во Франции составили рейтинг лучших стран мира для жизни пенсионеров. Аналитики распределяли места исходя из уровня финансовой безопасности и благополучия людей, пишет портал Bloomberg.
    Банкиры составили рейтинг лучших стран для жизни пенсионеров

    Первую позицию заняла Исландия. Также в тройке лидеров оказались Швейцария и Норвегия. США заняли 18 место. Самые низкие позиции достались Литве, Латвии и Греции. Они заняли 35, 36 и 41 места списка соответственно. На 44 позиции оказалась Россия.

    Специалисты рассматривали глобальный индекс пенсии. Он вычислялся в зависимости от уровня процентных ставок, производства, а также равенства доходов в том или ином государстве. Еще учитывались долговые обязательства страны и изменения климата, сообщила «Газета.ru».

    По словам экспертов, в нынешнем году шансы пенсионеров на финансовую стабильность понизились во всем мире. Причиной этому послужил экономический кризис, начавшийся из-за пандемии коронавируса.

    Новости SMI.FM