Банкиры составили рейтинг лучших стран для жизни пенсионеров

Первую позицию заняла Исландия. Также в тройке лидеров оказались Швейцария и Норвегия. США заняли 18 место. Самые низкие позиции достались Литве, Латвии и Греции. Они заняли 35, 36 и 41 места списка соответственно. На 44 позиции оказалась Россия.

Специалисты рассматривали глобальный индекс пенсии. Он вычислялся в зависимости от уровня процентных ставок, производства, а также равенства доходов в том или ином государстве. Еще учитывались долговые обязательства страны и изменения климата, сообщила «Газета.ru».

По словам экспертов, в нынешнем году шансы пенсионеров на финансовую стабильность понизились во всем мире. Причиной этому послужил экономический кризис, начавшийся из-за пандемии коронавируса.