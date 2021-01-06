Банкиры назвали условие для кредитной амнистии
«Банковская система абсолютно поддерживает кредитную амнистию, особенно если она будет за счет тех депутатов, которые это предлагают. Я уже устал повторять один простой и очевидный тезис: если заказываешь банкет, то заказывай его за свой счет», — отметил Тосунян.
Он добавил, что нельзя собирать людей и обещать устроить хорошее мероприятие, если за это должен кто-то другой заплатить. По словам Тосуняна, банкиры понимают заботу депутатов и вполне ее приветствуют. При этом авторы идеи должны выделять деньги на реализацию из собственных средств.
«Если умеют, то пускай пробьют из бюджета, хотя у бюджета и так достаточно нагрузок. Тогда кредитная амнистия будет иметь хоть какой-то смысл. А когда они за чужой счет это хотят сделать, <…> до абсурда нельзя доводить. Это просто элементарная показуха и популизм», — пояснил президент ассоциации.
Тосунян напомнил, что АРБ создала институт финансового омбудсмена, помогающий людям. С просьбами обращаются в банки, которые в большинстве случаев идут навстречу. При этом нельзя обязать их амнистировать долги, считает президент АРБ. Кроме того, речь должна идти о малоимущих гражданах, чтобы амнистией не воспользовались недобросовестные заемщики.
Простить россиянам долги по кредитам предложила партия «Коммунисты России». По словам депутатов, это поможет поддержать население в сложный период пандемии. При этом инициативу уже раскритиковали в Госдуме и Совфеде.