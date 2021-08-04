Банкира осудили за миллионные хищения в Оренбурге

В Оренбурге перед судом предстал сотрудник банка, которого обвинили в мошенничестве. Об этом сообщил сайт 56orb.ru.

Подсудимый имел доступ к документации, которая содержала персональные сведения клиентов банка. Мужчина воспользовался этими данными и заключил 20 фиктивных кредитных договоров без ведома заемщиков. В результате ему удалось похитить более 12 миллионов рублей. Суд приговорил его к четырем годам колонии общего режима. Также с осужденного взыщут всю сумму причиненного ущерба.