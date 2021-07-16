Банки стали чаще отказывать россиянам в выдаче кредита на машину

В России банки все реже стали одобрять клиентам кредиты на покупку автомобиля. За июнь 2021 года уровень одобрения заявок на автокредиты снизился до 36,9%. Об этом сообщил РБК со ссылкой на статистику Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Последний раз этот показатель был ниже в разгар ковидных ограничений — в апреле и мае прошлого года. Но число удовлетворенных заявок на автокредиты росло в апреле 2021 года — 42%, а в мае снизилась до 39,2%.

Тем не менее суммарный уровень одобрения по всем заявкам на розничные кредиты растет. В частности, в июне 2021 года он составил 39,8%. Но здесь отличились только запросы на потребительские кредиты, уровень одобрения которых в июне вырос до 36,2%. Кроме того, доля удовлетворенных заявок на ипотеку тоже падает.

«Снижение уровня одобрений может быть обусловлено ростом спроса на автокредиты на фоне ускоряющейся инфляции и ожидаемого роста ставок по кредитам», — объяснил управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин.

По его словам, это могло привести к увеличению запросов на кредит со стороны заемщиков с более высокой долговой нагрузкой. Им, скорее всего, и было отказано в кредите.

В начале июля в России вырос спрос на льготную ипотеку перед обновлением программы. Накануне изменений расход лимита превысил почти 100%. Предельная ставка выросла 2 июля до 7%, а размер кредита сократился до трех миллионов рублей.