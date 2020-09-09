«Ъ»: банки стали чаще навязывать россиянам страховку от хищений с карт

Во время пандемии число атак на средства россиян выросло. При этом банки стали более агрессивны при продаже страховок, защищающих от хищения денег — в том числе с дебетовых карт.

Услугу иногда буквально навязывают, рассказала газета «Коммерсант» со ссылкой на рассказ клиента одного из крупных банков. Он рассказал, как в начале сентября в банке ему отказали в выдаче перевыпущенной карты, настаивая подключить услугу «Защита карты». Страховка предусмотрена от несанкционированных операций на сумму до 60 тысяч рублей и обошлась в 1590 рублей. О ее условиях и возможном отказе никто не рассказал.

Таких примеров несколько. Описаны они на форуме Banki.ru. Кому-то навязали страховку при снятии пенсии, другим заявили, что отказаться от такой услуги нельзя после подписания документов на нее, третьи просто потеряли время из-за стараний менеджеров.

Подобные случаи в кредитно-финансовой организации комментировать не стали и заверили, что договор страхования заключается на усмотрение клиента. Условием выдачи карты такая услуга не является. Отказаться от страховки можно в течение 14 дней после ее оформления, полностью вернув потраченные деньги. Почему сотрудники так активно продают страховки, в том числе вводя клиентов в заблуждение, в банке отвечать не стали.

Программа защиты от хищения средств есть во многих кредитных учреждениях, но особым спросом даже на фоне роста мошеннических случаев не пользуется. В ЦБ ранее подсчитали, что звонки банковским клиентам с целью обмана в период пандемии стали происходить чаще на 200%. Практику навязывания дополнительных страховых услуг в регуляторе назвали недобросовестной и заверили, что реагируют на каждую жалобу по подобной ситуации и защищают права потребителей.

Случаи, когда банки вводили клиентов в заблуждение, неоднократны. К такому выводу пришли в ФАС. «360» рассказывал, как не попасться на удочку финансовых хитрецов.