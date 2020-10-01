Российские банки начали сокращать программы лояльности для туристов

Коронавирус внес коррективы в программы лояльности банков для поездок и путешествий. Российские кредитные организации уже начали менять условия или вовсе отказываться от программ такого типа.

Начиная с 1 октября «Открытие» отказывается от Travel Card, по которой владельцу начислялся повышенный кэшбэк за перелеты (мили), пишет газета «Известия». На сайте банка говорится, что перемены связаны с унификацией продуктовой линейки. Пользователи Travel Card теперь будут получать стандартный кэшбэк за перелеты.

С начала нового квартала меняются условия обслуживания по премиальным картам в Сбербанке. На сайте кредитной организации отмечается, что по картам Priority Pass останется только шесть бесплатных проходов в бизнес-залы аэропортов, вместо восьми.

В ВТБ и Газпромбанке изданию сообщили, что сложившаяся эпидемическая ситуация также повлияла на программы лояльности по тревел-направлениям. На сегодняшний день банки не готовы вводить новые акции.

Эксперты объясняют урезание бонусных программ кредитными организациями компенсацией потерь из-за вызванного пандемией коронавируса кризиса.

Ранее правительство утвердило общенациональный план восстановления экономики. Из него следует, что власти продолжат тренд коронакризисных мер, реализованных в апреле – июне 2020 года. Они станут базой для будущих финансово-экономических программ государства. Эксперты считают, что шансы на реализацию этого документа неплохие.