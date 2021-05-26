Банки Швеции обложат дополнительными налогами из-за кризиса в стране

В связи с кризисом власти Швеции решили обложить банки дополнительными налогами. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

«Мы стали свидетелями финансового кризиса, который нам дорого обошелся. Поэтому вполне разумно, что банки должны внести свой вклад», — отметила министр финансовых рынков Швеции Оса Линдхаген.

Линдхаген также заявила, что подобная инициатива не сильно скажется на банках. По ее словам, отрасль развивается хорошо и банки не находятся в сложной экономической ситуации.

Ранее власти Швеции уже задумывались о введении дополнительного налога для банков. Тогда инициативу объясняли увеличением оборонных расходов из-за отношений с Россией. В 2019 году нововведение так и не вступило в силу.

Банки критически отнеслись к решению о дополнительных налогах. Ассоциация банкиров страны, сославшись на законодательство Евросоюза, раскритиковала инициативу. Банкиры считают, что такой шаг пошатнет финансовую стабильность страны.

Премьер Швеции Стефан Левен заявил, что банки необходимо обложить дополнительным налогом. В противном случае их деятельность может «стоить налогоплательщикам больших денег» и увеличить рост безработицы.

Новый налог должен вступить в силу в следующем году. По расчетам властей, инициатива принесет в государственную казну пять миллиардов крон (600 миллионов долларов) в 2022 году.