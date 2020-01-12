    12 января 2020, 05:41

    Банки России отказываются от выдачи кредитов в магазинах

    Валерия Шафирко

    Почти все банки из топ-30 за последние три года вышли из бизнеса по выдаче займов в магазинах. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на исследование «БКС Премьер».
    Банки России отказываются от выдачи кредитов в магазинах

    В материале указано, что в 2019 году только три банка из топ-30 по-прежнему выдавали POS-кредиты. Это Тинькофф банк, Почта Банк и Хоум Кредит банк.

    Финансовые организации отказались от выдачи займов в пользу кредитных карт. Как объяснили изданию в «Национальном кредитном рейтинге», покупатели не всегда понимают условия приобретения, а также схему работы кредиток, что позволяет финорганизациям зарабатывать на комиссиях и высоких процентных ставках. В то же время у кредитных карт есть свои плюсы, в числе которых, различные бонусы, скидки у партнеров и кэшбэк, уточнило РИА ФАН.

    При этом в Центробанке считают, что POS-займы наименее рискованны, ведь доля просрочек по ним за девять месяцев прошлого года составила 4,2%, в то время как по кредитным картам — 9,4%.