«Сбер» провел учения для участников российского рынка на случай отключения инфраструктуры банков от западного софта — NVIDIA, Microsoft, VMware и других компаний. Об этом сообщил «Коммерсант».

По информации издания, технологические учения проведены в связи с обеспокоенностью возможным введением санкций со стороны США в отношении отечественного банковского IT-сектора.

«Для организаций, которые еще не преступили к импортозамещению, резкий переход будет болезненным», — заявил источник в банках.

«Сбер» рассчитывает в ближайшее время провести масштабную закупку систем хранения данных и серверов.

Источник обратился за комментариями к основным участникам банковского рынка в России, но никто не подтвердил факт учений.

«Наш бизнес находится вне политики. Продолжали и будем продолжать поддерживать пользователей наших технологий во всем мире, включая Россию», — сообщили в компании NVIDIA.

Ранее сообщалось, что власти США рассматривают возможный сценарий ограничения экспорта технологической продукции западных производителей в Россию в случае нападения последней на Украину.