Банки придумали, как бороться с кибермошенниками

Ассоциация банков России разработала изменения в законодательство для улучшения борьбы с кибермошенничеством. Они предлагают блокировать средства на счетах получателя и передавать отправителю его персональные данные.

Ассоциация считает, что нужно ужесточить наказание за нарушение банковской тайны. Об этом сообщил «Коммерсант».

Организация направила письмо с предложениями о внесение поправок в федеральный закон «О национальной платежной системе» (НПС) и в Уголовный кодекс РФ в адрес главы департамента информбезопасности Центробанка Вадима Уварова.

В Ассоциации предложили замораживать деньги на счете получателя на 25 дней, если отправитель оспорил платеж. Если же получатель признает платеж ошибочным в течение пяти дней, то средства вернутся обратно, а его счет разблокируют.

В Уголовном кодексе авторы письма предложили для нарушения банковской тайны создать отдельную статью. Уголовную ответственность, как считают в Ассоциации, нужно вводить даже за неумышленное разглашение тайны.

В Центробанке после получения письма отметили, что инициатива требует серьезной переработки. Председатель Национального совета финансового рынка Андрей Емелин считает, что такие поправки не решат проблему кибермошенничества. Злоумышленники успеют снять деньги до того, как жертва поймет, что ее обманули. Закон лишь упростит процедуру возврата денег между добропорядочными гражданами.