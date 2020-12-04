Банки предложили сажать за кражу данных о клиентах на 20 лет

Российские банки всерьез намерены бороться с утечкой данных своих клиентов. В частности, они предложили давать за незаконный доступ к данным и их распространение до 10-20 лет тюрьмы.

Об этом РБК сообщил вице-президент АБР Алексей Войлуков. По его словам, проект будет разработан в ближайшее время. Пока предельный срок еще обсуждается.

«Действующее наказание несоразмерно с ущербом, который оно (разглашение — прим.ред.) влечет», — сообщил он.

Представитель Банка России сообщил, что ведомство тоже одобряет эту инициативу. Однако добавил, что нужна хорошая юридическая доработка. Речь идет об изменениях статьи 183 Уголовного кодекса. Она предусматривает наказание за разглашение коммерческой, налоговой или банковской тайны. Войлуков предлагает разделить эти понятия, потому что именно банковская тайна подвергается массовым атакам.

Ранее Ассоциация банков России (АБР) провела опрос, сообщает газета «Известия». По их данным, 47% опрошенных, что у цифрового рубля не будет преимуществ относительно имеющихся форм платежей.