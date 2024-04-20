Общество 20 апреля 2024, 09:58 Банки предложили обязать в течение суток выдавать полиции данные о переводах МВД предложило обязать банки передавать данные о переводах в течение 24 часов Freepik

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Министерство внутренних дел России разработало проект, согласно которому кредитные организации обяжут в течение суток пересылать полиции запрошенную информацию о денежных переводах. Об этом сообщило РИА «Новости».

По информации ведомства, эта инициатива сократит сроки исполнения запросов и тем самым повысит эффективность мер по аресту имущества и защиты пострадавших от мошенников людей.

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В рамках проекта предлагается дополнить статью Уголовно-процессуального кодекса об обязанностях операторов по денежным переводам. В МВД добавили, что банки смогут оперативно исполнять запросы с помощью системы электронного документооборота. В ведомстве указали, что реализация проекта не повлияет на доходы и расходы государства.

Ранее МВД напомнило россиянам, что в магазине приложений App Store появились поддельные сервисы банков. С помощью фишинговых платформ злоумышленники похищают персональные данные пользователей.