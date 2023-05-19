Общество 19 мая 2023, 10:20 Банки попросили Минобороны дать им доступ к реестру электронных повесток — СМИ РБК: российские банки попросили у Минобороны доступ к реестру электронных повесток РИА «Новости»

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Российские банки обратились с просьбой к Минобороны дать им допуск к единому реестру военнообязанных. Также финансовые организации хотят получить доступ к дополнительному реестру повесток для кредиторов. Это нужно для выполнения условий закона об электронных повестках, написал РБК со ссылкой на письма Национального совета финансового рынка (НСФР) в Банк России и Министерство обороны.

По данным издания, банки, не имея доступа к этим ресурсам, не могут выполнить условия закона. Речь идет о документе, по которому уклонившимся от призыва людям нельзя выдавать займы и кредиты.

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«НСФР в письме просит дать банкам доступ к дате направления повестки, дате, когда она считается врученной, и дате, когда начинают действовать ограничительные меры. Им также нужна информация об обжаловании гражданами принятых в отношении их решений о применении обеспечительных мер», — сказано в материале РБК.

Председатель НСФР Андрей Емелин сообщил изданию, что организация намерена направить обращение по этому вопросу в Министерство цифрового развития. Ведь это ведомство отвечает за создание единого реестра.

Закон о создании единого реестра военнообязанных, а также введении электронных повесток президент РФ подписал в середине апреля. Работодателей, ФНС, Фонд пенсионного и социального страхования, МВД, ЦИК, Минпросвещения и федеральные суды обязали предоставлять необходимую для ведения воинского учета информацию о военнообязанных в электронном виде. Реестр должен начать работать уже к осеннему призыву.