Банки получат возможность обмениваться информацией о клиентах

Центробанк разрабатывает новую концепцию, с помощью которой обезличенные сведения о клиентах будут передаваться с согласия потребителей между участниками рынка.

Такой обмен, как рассказали газете «Известия» в Центробанке, поможет развить конкуренцию на рынке, повысить финансовую доступность, а также поспособствует появлению новых цифровых сервисов для людей и компаний.

К таким сведениям о клиентах могут относиться данные о счетах, кредитах, доходах и трансакционной активности. В Ассоциации банков России предложение поддержали.

В Федеральной антимонопольной службе изданию заявили, что коммерческий доступ к таким массивам данных на прозрачных условиях позволит выровнять конкурентную среду на рынке.

Банки собирают данные о потенциальных клиентах. Это делается для того, чтобы оценивать заемщиков. Заинтересовать организацию может кредитный рейтинг, а также семейное положение, информация о работе и доходах клиентов. Также кредитные организации проверяют сведения по банкротствам и судимостям.