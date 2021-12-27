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    27 декабря 2021, 02:51

    Банки получат возможность обмениваться информацией о клиентах

    «Известия»: ЦБ начал разрабатывать концепцию передачи данных клиента между банками

    Валерия Шафирко

    Центробанк разрабатывает новую концепцию, с помощью которой обезличенные сведения о клиентах будут передаваться с согласия потребителей между участниками рынка.

    Такой обмен, как рассказали газете «Известия» в Центробанке, поможет развить конкуренцию на рынке, повысить финансовую доступность, а также поспособствует появлению новых цифровых сервисов для людей и компаний.

    К таким сведениям о клиентах могут относиться данные о счетах, кредитах, доходах и трансакционной активности. В Ассоциации банков России предложение поддержали.

    В Федеральной антимонопольной службе изданию заявили, что коммерческий доступ к таким массивам данных на прозрачных условиях позволит выровнять конкурентную среду на рынке.

    Банки собирают данные о потенциальных клиентах. Это делается для того, чтобы оценивать заемщиков. Заинтересовать организацию может кредитный рейтинг, а также семейное положение, информация о работе и доходах клиентов. Также кредитные организации проверяют сведения по банкротствам и судимостям.