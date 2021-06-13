Банки оценили влияние мер против коронавируса в Москве на их работу

Банки Москвы оценили влияние мер против коронавируса на их работу. В частности, требование о переводе значительной части сотрудников на удаленку.

Введенный режим существенно не скажется на их деятельности, отметили кредитные организации, сообщило РБК.

В Альфа-Банке сообщили, что свыше 70% их сотрудников уже работают в удаленном режиме.

В банке «Открытие» отметили, что офисы продолжат работу с клиентами с соблюдением всех антикоронавирусных мер для безопасности посетителей и сотрудников. В офисах находится не больше 50% персонала для соблюдения социальной дистанции.

Директор по персоналу Росбанка Мария Мосина сообщила, что организация начала перевод работников на гибридный формат занятости с начала 2021 года. Таким образом не менее двух-трех дней в неделю для сотрудников предполагается удаленка, пояснила она.

С 6 июня банки России должны оповещать заемщиков о причинах отказа в «кредитных каникулах». Изменения внесены в закон «О потребительском кредите (займе)». По закону, клиенты, которые попали в трудную жизненную ситуацию, по договоренности с банком могут изменить порядок погашения задолженности по действующему кредитному договору. Однако часто они жаловались на необоснованные отказы в предоставлении им «ипотечных каникул».