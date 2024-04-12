Общество 12 апреля 2024, 11:49 Банки Оренбуржья предоставят бизнесу кредитные каникулы Все банки Оренбургской области предоставят бизнесу кредитные каникулы РИА «Новости»

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В Оренбургской области все банки предоставят бизнесу на полгода кредитные каникулы по упрощенному варианту. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказал вице-губернатор региона Игнат Петухов.

«Все банки на нашей территории предоставят бизнесу кредитные каникулы. Мы ставим приоритетный вариант таких мер на ближайшие полгода», — отметил он.

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Вице-губернатор уточнил, что у банков со стороны предпринимателей много вопросов, особенно от оставшихся без имущества.

«Они вынуждены выплачивать банкам большие проценты. Кредитные организации говорят про кредитные каникулы, но многим пострадавшим потребуется брать новые кредиты для восстановления», — добавил Петухов.

Утром в пятницу стало известно, что в наиболее пострадавшем от наводнения городе Орске в Оренбургской области уровень воды в реке Урал упал почти на два метра за сутки. Однако в зоне подтопления находятся порядка 5,1 тысячи жилых домов.