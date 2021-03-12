Банки обяжут закрывать онлайн-доступ к счетам по просьбе клиентов

Центробанк может заставить кредитные организации закрывать онлайн-доступ к счетам по просьбе клиентов. Такая мера позволит бороться с мошенниками.

У клиентов появится возможность отключить дистанционный доступ к своим счетам. Об этом сказал первый замглавы департамента информационной безопасности Центробанка Артем Сычев на совещании о противодействии несанкционированным операциям, которое прошло в четверг на площадке Ассоциации российских банков (АРБ), сообщил РБК.

Сычев отметил, что благодаря данной мере количество хищений не сократится существенно, однако она создаст препятствия для преступников влиять на клиентов.

Российским банкам придется технически доработать свои системы, чтобы предоставить возможность клиентам отключить онлайн-доступ к счетам. Также им нужно поменять маркетинговую политику, предположил Сычев.

«Эта работа ведется, границы по этой работе сейчас я не скажу, потому что она требует внесения изменений, скорее всего, не столько в профильные законы, которые находятся в компетенции ЦБ или Минфина, а немного в другое законодательство — о защите прав потребителей», — добавил представитель ЦБ.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что в России не планируют вводить новые банкноты номиналом больше пяти тысяч рублей и 50-рублевые монеты.