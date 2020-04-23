Банки начали отменять кэшбэк за покупки в интернете

Некоторые российские банки начали отказываться от программ лояльности для клиентов после принятия Банком России новых мер из-за коронавируса. Теперь их клиенты временно прекратят получать кэшбэк за онлайн-покупки.

Об этом сообщил РБК. Из-за пандемии коронавируса и введенных в стране ограничительных мер ЦБ РФ снизил для онлайн-магазинов комиссию за эквайринг — прием карт — которую они платят банкам. Раньше средняя ставка по рынку составляла 1,2%-2,2%, а теперь упала до 1%. Благодаря этой мере, онлайн-магазины смогут предлагать доставку товаров, а граждане — делать покупки, не выходя из дома. Новый тариф распространяется на приобретение лекарств, продуктов, одежды, электроники, средств связи, а также товаров повседневного спроса.

Вслед за введением этой меры, платежные системы приняли решение снизить межбанковскую комиссию до 0,7%. Ее платит банк-эквайер (обслуживает магазин, в котором приобретен товар) банку-эмитенту (выпускает банковскую карту покупателя). Именно с этих доходов банки и выплачивали своим клиентам кэшбэк.

После снижения этого процента, некоторые банки объявили о временной отмене выплаты кэшбэка своим клиентам — Газпромбанк, «Хоум Кредит» и Кредит Европа Банк. Они перестанут начислять кэшбэк и мили за оплату картой в интернет-магазинах. Представители кредитных организаций уточнили, что это — временная мера. Газпромбанк планирует возобновить программу лояльности с октября, однако остальные пока не назвали даже примерной даты возвращения кэшбэка.

Руководитель проектов Frank RG Анна Стогниенко рассказала изданию, что другие банки тоже начинают пересматривать условия своих программ лояльности. Она считает, что финансовые организации могут массово отменить кэшбэк за покупки в интернете летом — если в мае рынок не начнет восстанавливаться.