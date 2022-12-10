Общество 10 декабря 2022, 11:20 Банки Херсонской области досрочно начали обмен гривен на рубли Администрация Херсонской области: банки досрочно начали обменивать гривны на рубли РИА «Новости»

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Российские банки на территории Херсонской области начали обменивать гривны на рубли. Об этом сообщила пресс-служба региональной администрации в своем Telegram-канале.

Изначально планировалось, что переход на российскую валюту в Херсонской области начнется 1 января 2023 года.

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«Ради плавной интеграции жителей области в экономическое пространство России и их удобства обмен денег начался уже сейчас», — рассказал глава отделения Центробанка РФ по Херсонской области Андрей Перетокин.

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Обмен гривен доступен в отделениях МРБ-Банк, ЦМР-Банк и Промсвязьбанка.

Администрация региона посоветовала местным жителям не затягивать с обменом наличности, пока курс выгодный. По состоянию на 10 декабря одну гривну оценивают в 1,25 рубля.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о постройке фортификационных укреплений по левобережной части региона. После начала работ опасную 15-километровую зону покинули около 15 тысяч жителей.