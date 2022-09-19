Банки должны будут сообщать клиентам о рисках вкладов с 1 октября | 360°

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Банки должны будут сообщать клиентам о рисках вкладов с 1 октября

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Российские банки обязали информировать клиентов о рисках инвестиционных продуктов. Изменения вступят в силу 1 октября. Что именно банки обязаны будут сообщать клиентам, рассказала «Парламентская газета».

Банки будут обязаны сообщать клиентам об особенностях и рисках инвестиционных продуктов, а также предупреждать, что доход не гарантирован и что вложения не застрахованы государственной системой страхования вкладов. Также финорганизации должны будут бесплатно уведомлять клиента о просрочках по потребительским кредитам.

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При открытии вклада онлайн или в офисе банка клиентам будут предоставлять таблицу, в которой указаны процентная ставка, условия и период начисления повышенных ставок, порядок выплаты процентов и продления вклада, а также ограничения на пополнение и досрочное снятие денег.

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