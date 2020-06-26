Банки до 30 сентября продолжат обслуживать россиян с истекшим паспортом

Банки страны будут продолжать обслуживание счетов клиентов, даже если паспорт гражданина будет прострочен. При этом сохранится возможность для физических и юридических лиц, а также предпринимателей открывать счета удаленно.

Также банки при расчете срока, во время которого необходимо предоставить подтверждающие документы, могут не учитывать период с 30 марта по 30 сентября. Однако есть и меры, которые ЦБ отменил. Так больше нельзя пользоваться просроченной банковской картой.

«До конца июля 2020 года Банк России проведет с участниками финансового рынка обсуждение траектории выхода из регуляторных послаблений и до 14 августа 2020 года опубликует решение о дальнейшем продлении либо завершении действия указанных мер» — говориться на сайте Банка России.

Ранее ЦБ снизил ключевую ставку по ипотечному кредитованию до 4,5%. Это рекордно низкий порог.