    26 июня 2020, 15:51

    Банки до 30 сентября продолжат обслуживать россиян с истекшим паспортом

    Мария Шагиахметова

    ЦБ принял решение продлить меры, введенные во время пандемии. Таким образом граждан будут обслуживать по истекшему паспорту до 30 сентября. Об этом сообщается на сайте Банка России.

    Банки страны будут продолжать обслуживание счетов клиентов, даже если паспорт гражданина будет прострочен. При этом сохранится возможность для физических и юридических лиц, а также предпринимателей открывать счета удаленно.

    Также банки при расчете срока, во время которого необходимо предоставить подтверждающие документы, могут не учитывать период с 30 марта по 30 сентября. Однако есть и меры, которые ЦБ отменил. Так больше нельзя пользоваться просроченной банковской картой.

    «До конца июля 2020 года Банк России проведет с участниками финансового рынка обсуждение траектории выхода из регуляторных послаблений и до 14 августа 2020 года опубликует решение о дальнейшем продлении либо завершении действия указанных мер» — говориться на сайте Банка России.

    Ранее ЦБ снизил ключевую ставку по ипотечному кредитованию до 4,5%. Это рекордно низкий порог.