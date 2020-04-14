Банкам запретят брать с россиян комиссию при оплате услуг ЖКХ. Закон уже прошел первое чтение

Российским банкам решили запретить брать комиссию с граждан при оплате жилищно-коммунальных услуг. Законопроект уже прошел первое чтение в Госдуме.

Согласно документу, «кредитная организация не имеет права взимать комиссионное вознаграждение за перечисление» коммунальных платежей. Запрет будет распространяться на комиссию при оплате пеней, неустоек и штрафов, если плату за жилье и услуги ЖКХ внесли не вовремя или сделали неполный платеж.

Одним из авторов законопроекта стал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он уже отмечал, что жители не один раз просили депутатов отменить комиссию при оплате услуг ЖКХ.

«Это справедливо, коммунальные платежи — обязательная ежемесячная часть расходов каждой семьи, и для многих пожилых людей, семей с детьми, такая комиссия — ощутимые дополнительные траты», — приводит слова Володина «Интерфакс».

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья напомнило местным жителям, что офисы ЕИРЦ будут закрыты до 30 апреля. Оплатить все ЖКУ без комиссии и передать показания приборов учета можно через личный кабинет на сайте МосОблЕИРЦ или через мобильное приложение «Мой Мосэнергосбыт». Граждан призывают не накапливать долг, чтобы не попасть в неприятную ситуацию.