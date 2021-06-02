Банкам запретили ставить за заемщика «галочки» в кредитных договорах

Кредиторам запретили заранее ставить галочки, означающие согласие с условиями займа, в договорах. Закон, который приняла Госдума, защитит россиян от навязывания дополнительных услуги при заключении документов.

«Нередки ситуации, когда при заключении кредитного договора банки сами типографическим способом проставляют в договоре за заемщика отметки, которые означают его согласие с предложенными условиями. В результате человек оказывается вынужден, например, оплачивать страховку кредита по завышенной стоимости, не зная, что мог отказаться от страхования или самостоятельно выбрать страховщика», — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Депутат отметил, что документ призван защитить заемщиков от недобросовестных кредиторов. Закон вступит в силу через полгода после официальной публикации.

До этого момента заемщикам приходилось обращаться в Роспотребнадзор и в суд с жалобами о навязывании дополнительных услуг.

Ранее Жительница Екатеринбурга подала заявление в суд против банка, который отказался возвращать ей неиспользованную сумму страховки после досрочного погашения кредита. Оказалось, что финансовая организация утаила от клиентки данные о комиссии за подключение этой услуги, которая обошлась россиянке в 76 тысяч рублей.