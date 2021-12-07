Банкам захотели дать доступ к данным о супругах и детях заемщиков

Банкам хотят предоставить доступ к данным о супругах и детях потенциальных заемщиков. Для этого, как сообщила газета «Известия», рассматривается инфраструктура «Цифрового профиля». В крупнейших кредитных организациях подтвердили эту информацию.

«Цифровой профиль» — это канал получения подтвержденных данных из государственных органов с согласия россиян. При подаче заявления на кредит клиенты банков могут согласиться, чтобы кредитор получил сведения через «Цифровой профиль». В этом случае анкета заполнится в автоматическом режиме, а все данные не нужно будет подтверждать дополнительными справками.

Сведения из ЕГР ЗАГС потребовались банкам после того, как в России стали необязательными отметки о браке и детях в паспорте. Тогда Национальный совет финансового рынка (НСФР) сообщил в Центробанк, что эти данные нужны финансовым организациям для корректной оценки кредито- и платежеспособности заемщика с учетом трат на семью. Также из-за отсутствия этих данных банки видят риски оспаривания сделок с недвижимостью.

Работы по выводу сведений о супругах и детях россиян через «Цифровой профиль» уже ведут Минцифры и ФНС, сказано в ответном письме ЦБ в адрес НСФР. Кроме того, в Центробанке и Минцифры сообщили, что список доступных через «Цифровой профиль» сведений планируется расширять.

В конце ноября российские банки попросили предоставить им доступ к базе данных с недействительными паспортами. Центробанк поддержал такую инициативу.