Банкам с базовой лицензией предложили дать статус малого бизнеса

Банкам с базовой лицензией необходимо предоставить статус субъектов малого и среднего предпринимательства, а также включить в систему мер поддержки. С такой инициативой выступила Ассоциация банков России (АБР).

Ассоциация предложила дать статус субъекта МСП банкам с базовой лицензией (ББЛ). Еще такие банки хотят включить в программу мер поддержки по закону «О развитии малого и среднего бизнеса».

По словам вице-президента АБР Алексея Войлукова, банки с базовой лицензией могли бы получать имущественную поддержку от региональных властей. Речь идет о предоставлении зданий, земельных участков и оборудования на льготной основе.

«Статус МСП позволил бы снять с них ограничения на размещение у них средств бюджетных и внебюджетных фондов, включая гарантийные фонды, фонды микрофинансирования», — пояснил «Известиям» Войлуков.

Он добавил, что пока регуляторы не поддерживают идею банков. При этом финансовые организации продолжают вести диалог с заинтересованными сторонами. Сейчас инициатива обсуждается с Центробанком и Минфином.