16 февраля 2023, 04:28
Банкам разрешили не ухудшать оценку кредитов участникам спецоперации и их семьям
ЦБ разрешил банкам не ухудшать оценку кредитов участникам спецоперации и их семьям
ЦБ разрешил банкам до 31 января 2024 года не ухудшать оценку качества кредитов военнослужащих, которые участвуют в спецоперации на Украине, а также членам их семей. Об этом сказано в информационном письме, которое опубликовали на сайте регулятора.
Цель рекомендации, как пояснили в Центробанке, заключается в снижении регуляторной нагрузки на финансовые организации, а также в поддержании доступности кредитов для участников спецоперации и их семей.
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Кредиты, по которым банки примут подобное решение, как отметил регулятор, можно будет группировать в отдельные субпортфели. Делать это можно будет в соответствии с признаками однородности и длительности просроченных платежей.
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В начале февраля депутаты Московской областной думы рассмотрели законопроекты о мерах поддержки участников спецоперации и их семей. В список попали бесплатная реабилитация после ранений и психологическая помощь. Спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов отмечал, что по вопросам расширения этих льгот жители Подмосковья оставили много обращений. Как утверждал Брынцалов, парламентарии подготавливали и другие законопроекты, которые коснутся участников спецоперации и их семей.
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