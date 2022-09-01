Банкам предложили разрешить приостанавливать сомнительные денежные переводы | 360°

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Банкам предложили разрешить приостанавливать сомнительные денежные переводы

Депутат Аксаков: банкам могут разрешить приостанавливать сомнительные переводы

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Российским банкам могут разрешить на два дня приостанавливать сомнительные денежные переводы. Это поможет бороться с мошенниками, заявил председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Законопроект о приостановке переводов подготовил Центробанк, сообщила «Парламентская газета».Сейчас документ находится на обсуждении и согласовании.

В законопроекте банкам предлагают дать право приостанавливать перевод на два дня, если у них появились подозрения. При этом сомнения должны иметь под собой основания. Для этого решили сделать специальную базу, где собраны сведения о попытках перевода средств без согласия клиента финансовой организации.

«Банк России подозревает о принадлежности отдельных банковских счетов мошенникам или лицам, которые участвуют в цепочке мошеннических схем, и вносит их в базу данных. Задача кредитной организации — приостановить такой перевод на два дня, чтобы дать возможность клиенту выйти из-под влияния мошенника», — пояснил Аксаков.

Банки

Мошенничество

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