Банк «Возрождение» удваивает кэшбэк

Банк «Возрождение» поддерживает клиентов в условиях пандемии и запускает акцию «Двойной CashBack».

Карты Visa и Mastercard, которые были выпущены банком «Возрождение», помогут заработать в два раза больше бонусов. Если карта подключена к акции «Двойной CashBack», то кэшбэк на ней автоматически увеличится в два раза. Такие меры должны помочь клиентам банка «Возрождение» в условиях пандемии.

«Условия новой акции позволяют удвоить возврат с безналичных покупок в рамках имеющихся бонусных программ. Мы уверены, что клиенты оценят возможность вернуть до 20% с покупки, особенно сейчас, в непростой период карантина и самоизоляции», — сказала заместитель председателя правления банка «Возрождение» Наталья Шабунина.

Например, по флагманским продуктам банка — дебетовой карте #НЕПРОСТОКАРТА и кредитной карте #НЕПРОСТОКАРТА — изначальный кэшбэк составляет до 5 и 10%. В период акции максимальный кэшбэк будет 10 и 20% соответственно. Акция действует до 31 мая.