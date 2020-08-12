Банк «Возрождение» проводит в Мытищах фотовыставку. Она посвящена 75-летию Победы

Выставка «Родина Победы — Подмосковье», приуроченная к 75-й годовщине Победы, продолжает свое шествие по городам Московской области. В этот раз площадкой для уникального фотопроекта стал город Мытищи.

Она организована банком «Возрождение» при поддержке правительства Московской области и ИД «Комсомольская правда».

Экспозиция размещена под открытым небом на улице Щербакова и доступна всем желающим, рассказали в пресс-службе банка «Возрождение».

Жителям и гостям города выставку представили заместитель начальника управления культуры городского округа Мытищи Елена Тараканова, региональный управляющий ДО «Мытищинский» банка «Возрождение» Вадим Мальцев и представитель издания «Комсомольская правда» Марина Аникеева.

В 1941 году на фронт Великой Отечественной войны ушло свыше 45 тысяч мытищинцев, и более 20 тысяч из них не вернулись с полей сражений. В городе не велись боевые действия, но он представлял собой так называемый сектор обороны: здесь захватчикам противостояли зенитные батареи, оборонные предприятия и сооружения. Здесь же размещались военные госпитали Вадим Мальцев.

Он предложил с помощью архивных снимков, показанных на выставке, вспомнить о мужестве тружеников тыла и жителей подмосковного города.

Тараканова выразила уверенность в том, что выставка будет популярна у местных жителей.

«Сюда наверняка придут семьи с детьми, внуками, потому что очень важно знать, передавать из поколения в поколение те великие трагические дни нашей истории и помнить об этом, не забывая», — заметила она.

Фотопроект, в рамках которого представлены редкие архивные снимки военного времени, призван напомнить современникам о вкладе городов Московской области в Победу. Именно в Подмосковье в 1941–1942 годах велись самые ожесточенные кровопролитные бои. Ранее выставку принимали Волоколамск, Истра и Химки. Всего география экспозиции включает 15 подмосковных городов.