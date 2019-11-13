Банк «Восточный» подал новый иск к Baring Vostok и Майклу Калви на 8,8 млрд рублей

Банк «Восточный» захотел взыскать с инвестиционного фонда Baring Vostok и его управляющего партнера Майкла Калви 8,8 миллиарда рублей. Очередной иск в адрес подконтрольной фонду компании Evison Holdings зарегистрировал арбитражный суд Амурской области.

Калви и Дельпаля оставили под домашним арестом Подробнее

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на картотеку арбитражных дел, иск поступил в суд в среду, 13 ноября. Суд к производству его пока не принял. Информации об основании исковых требований пока нет.

Сейчас суд рассматривает другой крупный иск «Восточного» к инвестфонду и Калви о взыскании почти 10 миллиардов рублей убытка. 2 сентября весь пакет акций фонда в банке арестовали.

Банк «Восточный» и его акционеры оказались в центре внимания в феврале, после ареста основателя Baring Vostok Майкла Калви и еще пяти человек в рамках уголовного дела о хищении 2,5 миллиарда рублей. СК завел это дело в феврале.

Банк, по версии следствия, потерял эти деньги из-за невыгодного соглашения, которое лоббировал Калви. 29 октября Мосгорсуд оставил в силе решение Басманного районного суда и продлил домашний арест Калви и его бизнес-партнеру Филиппу Дельпалю до 13 января 2020 года.