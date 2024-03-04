04 марта 2024, 15:46
Банк Синара: 44% опрошенных россиян заявили, что получают кешбэк при любых покупках
Аналитики банка Синара провели опрос и выяснили, какие категории кешбэка чаще всего используют россияне. Результаты исследования опубликовала «Газета.ru».
Так, 44% респондентов заявили, что им возвращают часть средств за любые покупки. Еще 23,9% участников имеют отсроченную скидку в супермаркетах, 21,6% — в сфере медицинских услуг и аптеках.
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В список популярных категорий также попали товары на АЗС, походы в кафе и рестораны, услуги такси.
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