Общество 04 марта 2024, 15:46 Банк Синара: 44% опрошенных россиян заявили, что получают кешбэк при любых покупках

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Аналитики банка Синара провели опрос и выяснили, какие категории кешбэка чаще всего используют россияне. Результаты исследования опубликовала «Газета.ru».

Так, 44% респондентов заявили, что им возвращают часть средств за любые покупки. Еще 23,9% участников имеют отсроченную скидку в супермаркетах, 21,6% — в сфере медицинских услуг и аптеках.

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В список популярных категорий также попали товары на АЗС, походы в кафе и рестораны, услуги такси.