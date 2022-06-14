Банк России выступил за обработку биометрии подростков
ЦБ назвал целесообразным разрешить обработку биометрии подростков 14–18 лет
Банк России считает целесообразным разрешить обработку биометрических персональных данных подростков от 14 до 18 лет в предусмотренных законом случаях. Об этом ЦБ сообщил «Известиям», комментируя законопроект о защите субъектов персональных данных россиян.
Проект, внесенный в Госдуму 6 апреля и принятый в первом чтении в мае, предполагает запрет на сбор слепков лица и голоса несовершеннолетних клиентов. Однако кредитные организации указали на то, что такая мера замедлит развитие Единой биометрической системы (ЕБС) и не позволит дополнительно защитить трансакции подростков от мошенников. Запрет не позволит юным клиентом комфортно использовать дистанционные банковские сервисы, где нужна идентификация с использованием ЕБС.
Глава Национального совета финансового рынка Андрей Емелин заметил, что молодые люди получают паспорта с 14 лет и многие имеют профили в единой системе идентификации и аутентификации. Кредитные организации имеют право оформлять несовершеннолетним банковские карты.
«Для оказания качественных услуг, повышения защищенности трансакций наиболее эффективной является биометрия. ЕБС — это государственная система, она отлично защищена. В такой ситуации непонятно, в чем смысл тотального ограничения на работу с биометрическими данными несовершеннолетних», — считает Андрей Емелин.
В Минцифры изданию сообщили, что заинтересованы в оптимальном решении, благодаря которому подростки смогут пользоваться всеми предусмотренными законом услугами, их персональные данные будут надежно защищены, а развитие системы ЕБС продолжится.