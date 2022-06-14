Банк России выступил за обработку биометрии подростков

Банк России считает целесообразным разрешить обработку биометрических персональных данных подростков от 14 до 18 лет в предусмотренных законом случаях. Об этом ЦБ сообщил «Известиям», комментируя законопроект о защите субъектов персональных данных россиян.

Проект, внесенный в Госдуму 6 апреля и принятый в первом чтении в мае, предполагает запрет на сбор слепков лица и голоса несовершеннолетних клиентов. Однако кредитные организации указали на то, что такая мера замедлит развитие Единой биометрической системы (ЕБС) и не позволит дополнительно защитить трансакции подростков от мошенников. Запрет не позволит юным клиентом комфортно использовать дистанционные банковские сервисы, где нужна идентификация с использованием ЕБС.

Глава Национального совета финансового рынка Андрей Емелин заметил, что молодые люди получают паспорта с 14 лет и многие имеют профили в единой системе идентификации и аутентификации. Кредитные организации имеют право оформлять несовершеннолетним банковские карты.

«Для оказания качественных услуг, повышения защищенности трансакций наиболее эффективной является биометрия. ЕБС — это государственная система, она отлично защищена. В такой ситуации непонятно, в чем смысл тотального ограничения на работу с биометрическими данными несовершеннолетних», — считает Андрей Емелин.

В Минцифры изданию сообщили, что заинтересованы в оптимальном решении, благодаря которому подростки смогут пользоваться всеми предусмотренными законом услугами, их персональные данные будут надежно защищены, а развитие системы ЕБС продолжится.