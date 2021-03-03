Банк России рассчитал стоимость блинов на Масленицу. В этом году они подорожали

Тарелка блинов для московской семьи в этом году обойдется в 125 рублей, а для подмосковной — в 118 рублей. За год главное блюдо предстоящей Масленой недели подросло в среднем на 3,3%.

В 2021 году Масленица пройдет с 8 по 14 марта.

«Приготовление стопки блинчиков для московской семьи из четырех человек будет стоить 125 рублей, а для подмосковной — 118 рублей. За год стоимость блинов выросла на 3,1% для москвичей и на 3,5% для жителей Московской области», — подсчитали эксперты главного управления Центрального банка России по ЦФО. Статистику привело РИА «Новости».

Эксперты отмечают, что в основном на конечную стоимость главного праздничного блюда Масленицы повлиял рост цен на сахар. Это произошло из-за засухи и низкого урожая в прошлом году. Кроме того, в ЦБ заметили, что во много раз подорожала мука. На это повлияли рост мировых цен на зерно, а также поставщики на внутреннем рынке. А вот стоимость молока при этом практически не изменилась. Эксперты считают, что все дело в конкуренции на прилавках.

Эксперты также рассчитали стоимость блинов с разными начинками. Одни из самых популярных блинов — со сгущенкой — обойдутся в 232 рубля для москвичей, и в 225 рублей для жителей Подмосковья. На блины с мясом московская семья потратит 289 рублей, здесь можно обнаружить прибавку к прошлогодней стоимости на 3,3%, а подмосковная цена зафиксируется в районе 273 рублей. По отношению к прошлогодней стоимости заметен рост на 4,8%. На это повлияло подорожание мяса.

Блины с вареньем обойдутся жителям столицы в 219 рублей, а жителям Подмосковья — в 189. В январе уровень годовой инфляции составил 4,3%, а в Московской области 5%. Из этого можно сделать вывод, что блины дорожают медленнее, чем общая продуктовая корзина, заключили в ЦБ.