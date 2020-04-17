Банк России оценил ситуацию в мировой экономике. Год будет тяжелым для всех

Несмотря на снижение числа заразившихся коронавирусом в некоторых странах, ограничения продолжают действовать. Из-за пандемии 2020 год будет достаточно тяжелым для мировой экономики.

«Среди положительных сигналов глобальной экономики отмечу появившиеся сообщения, что часть стран в Европе, а также США приступают к некоторому смягчению ограничительных мер или хотя бы задумываются об этом», — цитирует главу Банка России Эльвиру Набиуллину РИА «Новости».

Она добавила, что когда все страны начнут отменять ограничительные меры и это перейдет в тенденцию, экономика в мире начнет восстанавливаться.

«Однако в любом случае в целом год для мировой экономики будет достаточно тяжелым», — подчеркнула глава ЦБ.

По прогнозу МВФ, спад мировой экономики в этом году составит 3%. Такой показатель является более значительным, чем при глобальном финансовом кризисе 2008–2009 годов.

«Что касается цен на нефть, пока еще не произошла их стабилизация. Масштабное соглашение ОПЕК+ по ограничению добычи должно способствовать более скорому восстановлению баланса спроса и предложения на мировом рынке нефти», — заключила Набиуллина.

Страны ОПЕК+ 12 апреля заключили сделку о сокращении нефтедобычи. По этому соглашению, в мае–июне добыча нефти сократится на 9,7 миллиона баррелей в сутки, а затем еще продолжит снижаться.

Сейчас по всему миру коронавирусом заражены более 2,1 миллиона человек. В России заболевших насчитывается 32 008 человек.